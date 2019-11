Os investigadores ven difícil poder establecer a orixe do incendio do estaleiro de Praceres

Policías e bombeiros no lugar do incendio © Diego Torrado Policías e bombeiros no lugar do incendio © Diego Torrado Policías e bombeiros no lugar do incendio © Diego Torrado

A brigada de Policía Científica da Policía Nacional e os Bombeiros de Pontevedra desprazáronse este luns ata o estaleiro de Praceres devorado polas chamas na madrugada e a mañá do pasado sábado para empezar a investigar a orixe do incendio. De momento non puideron realizar unha inspección exhaustiva do lugar, pero si puideron comprobar que resultará moi complicado determinar o ocorrido.

Os axentes e bombeiros deberán establecer primeiro o que se denomina 'liña de vida' para poder chegar á zona central do estaleiro, logo tocará 'panelar' e valar e, nese momento, empezará a inspección. Para poder investigar todo con detalle será necesario desentullar a zona, tarefa que empezará previsiblemente este luns.

Tras as tarefas de desentullo, a Policía Científica poderá empezar a ter as primeiras hipóteses sobre a orixe do lume, pero tanto os policías como os bombeiros que sufocaron o lume apuntan a que o incendio foi devastador, de modo que tanto os dous barcos como a nave incendiados han quedado totalmente esnaquizados e o propio lume destruiría as probas que permitirían determinar a orixe das chamas.

O vixiante de seguridade que estaba de garda cando a medianoite do venres ao sábado empezou a arder sinalou que escoitou unha explosión e os veciños da zona indican que sentiron unha vibración que puido ser resultado desa explosión. En todo caso, non hai ningunha hipótese e a Policía non apuntan a ningunha causa de momento.

Os policías e bombeiros xa visitaron as instalacións na mañá do sábado, unha vez que quedou extinguido o lume, pero nese momento non se puido empezar a investigación. Este luns si puideron empezar e fontes policiais indicaron que se tratará de pescudas que irán para longo.

O lume estivo activo máis de doce horas nas que se sementou a alarma en toda a parroquia de Lourizán e nos municipios limítrofes de Pontevedra e Marín. Finalmente quedaron arrasadas unha nave de 2.000 metros cadrados e dous barcos que estaban en reparación, o palangreiro 'Mar do Rostro', de armadores coruñeses, e o arrastreiro 'Praia de Esteiro', dun armador local.

Aínda que o incendio foi controlado polos bombeiros durante a noite, o lume non puido ser extinguido do todo ata pasado o mediodía do sábado debido aos materiais inflamables e aos depósitos de combustible que tiña o estaleiro para o seu traballo diario. Finalmente, arderon depósitos de combustible e instalacións de gas.