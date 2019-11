Alarma en Praceres por un virulento incendio que arrasou un dos seus estaleiros

Incendio no estaleiro de Praceres © PontevedraViva Incendio no estaleiro de Praceres © PontevedraViva Expectación ante o incendio no estaleiro de Praceres © PontevedraViva

Un espectacular incendio declarouse nun dos estaleiros situados nos Praceres. As chamas, que alcanzaron grandes dimensións, provocaron unha notable alarma na zona.

O lume, que afectou a unha nave de 2.000 metros cadrados e a tres barcos que estaban no interior das instalacións do estaleiro, iniciouse pouco despois das doce da noite, segundo confirmou o 112 Galicia. O material infamable que había nas inmediacións axudou a propagar as lapas. Polo momento, descoñécense as causas que orixinaron o sinistro.

A empresa afectada é Astilleros Placeres, unha das compañías situadas na parte do Porto de Marín que pertence ao municipio de Pontevedra. Non houbo que lamentar danos persoais, xa que nas instalacións só estaba o vixilante e non resultou ferido.

Numerosas persoas achegáronse ata as inmediacións do porto alertadas polas explosións que, durante un tempo, producíronse como consecuencia do lume. Ao parecer, foron causadas pola deflagración de depósitos de disolvente.

Ao lugar, ademais de bombeiros do parque de Pontevedra, acudiron reforzos procedentes doutros parques da provincia como Ribadumia e Bueu. Tamén foron alertados os de Vigo e os do Baixo Miño. Todos eles traballan para conter o lume e impedir que se propague.

Ademais, efectivos da Policía Nacional, a Policía Local e a Garda Civil colaboraron no operativo de extinción deste aparatoso incendio, ao igual que voluntarios das agrupacións de Protección Civil de Pontevedra, Poio e Cambados, entre outros.

O operativo, ás once da mañá, aínda está activo. O lume aínda non está extinguido debido aos materiais inflamables e aos depósitos de combustible que estaban dentro do estaleiro para o seu traballo diario. Son materiais que arden a temperaturas moi elevadas e difíciles de apagar ata que se consuman.

Os bombeiros tratan de mantelo controlado ata que se extinga. A opción de asolagar os tanques de combustible descartouse ante a posibilidade de que desbordasen e o combustible chegase ao mar.

Como consecuencia do incendio, a Xunta de Galicia a través do 112 activou o nivel 1 de emerxencia do Plan Territorial de Galicia e incorporáronse ao despregamento os buques Sar Gavia e Irmáns García Nodal de Salvamento Marítimo para apoiar os labores de extinción desde o mar.

O grupo de apoio loxístico da Axencia de Emerxencias de Galicia, pola súa banda, aportou unha nodriza con capacidade para 25.000 litros de auga para abastecer os medios de extinción en terra e o persoal de extinción de Medio Rural sumouse ao dispositivo con dúas nodrizas de apoio. En total, achegaron 150.000 litros de auga para combater o lume.

A concelleira de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, trasladouse ata a zona para comprobar o dispositivo de seguridade despregado e recoñeceu que o incendio foi "alarmante" porque as chamas e o fume que provocou foron "espectaculares".

Detallou que o incendio afectou "de cheo" a dous barcos que estaban no estaleiro e a un terceiro "parece que tamén", aínda que se conseguiu controlar para evitar que se estendese.

As tarefas de extinción, segundo Vilaverde, continuarán durante as próximas horas porque "tardarán moito tempo en apagalo" ante as altas temperaturas que se xeraron. A pesar da existencia de produtos moi inflamables, quixo tranquilizar á poboación e asegurou que o incendio está baixo control e non houbo risco que se chegara a zonas habitadas.

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, que tamén se achegou ata Praceres, indicou que as explosións que se produciron foron debidas a materiais disolventes e aceites pero "non son de gravidade".

Alfonso Rueda reiterou que "o principal" era que o incendio non se estendera e avanzou que "uns dous barcos xa está perdido" e os danos no estaleiro son cuantiosos.

O lume obrigou a cortar o tráfico na coñecida como Autovía de Marín, as estradas PO-11 e PO-12, e establecéronse desvíos alternativos pola PO-546 para manter a comunicación entre os municipios de Pontevedra e Marín.