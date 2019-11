Un mozo denuncia o porteiro dun pub por un empuxón que lle causou lesións

Un mozo pontevedrés presentou unha denuncia na Comisaría Provincial da Policía Nacional contra o porteiro dun local de copas da rúa Charino, no centro histórico de Pontevedra, que presuntamente lle deu un empuxón polo que acabou no chan cun golpe na cabeza e outro no cóbado, ademais de con a pantalla do móbil danada.

Segundo o relato do mozo denunciante, estivera nun local de copas e, pouco antes das cinco da madrugada, marchouse. Ao saír, deuse conta de que se deixou a cazadora no interior, de modo que tentou volver entrar. Con todo, xa eran as 5.03 horas e o local xa estaba pechado, de modo que o porteiro negoulle a entrada.

A versión aportada polo mozo á Policía Nacional sostén que o porteiro, para impedirlle a entrada, empuxono e foi nese momento no que caeu ao chan e lesionouse. Nese momento, tiña o teléfono móbil na man e, coa caída, fracturóuselle a pantalla.

Tras ese incidente, desprazouse ata o Hospital Montecelo para que o atendesen polas lesións sufridas e, co parte médico xa na man, acudiu a presentar unha denuncia.

PELEXA MULTITUDINARIA

Durante a madrugada do sábado ao domingo, sobre as 4.20 horas, a Policía Nacional tamén recibiu un aviso por unha pelexa multitudinaria na rúa Benito Corbal de Pontevedra. O aviso alertáballes de que o enfrontamento implicaba a un número elevado de persoas, pero, á súa chegada ao lugar, a patrulla policial atopou a rúa deserta.

Os axentes entrevistáronse co porteiro dun local situado nas inmediacións e este explicoulles que se produciu unha discusión entre un grupo de mozos que se disolveron antes da chegada da policía.