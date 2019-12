Piden que a xente "escalone" as súas compras para que a cidade "funcione mellor" no Nadal

Coa chegada do Nadal, o tráfico nas cidades sempre se complica. E Pontevedra non é unha excepción. Por iso, o edil de Mobilidade, Demetrio Gómez, fixo este martes unha petición a todas aquelas persoas que teñan pensado circular pola Boa Vila: que "escalonen" as súas compras para que a cidade "funcione mellor".

O goberno municipal asegura que a cidade está "preparada" para absorber o aumento de tráfico que se prevé para estas datas festivas pero recomenda que, entre outras medidas, se usen os aparcamentos disuasorios situados nos bordos do centro urbano e que, sempre que sexa posible, que "fagan as súas compras camiñando".

"Non hai un problema de tráfico en Pontevedra", defendeu o concelleiro do BNG por mor das críticas realizadas polo PP nos últimos días.

Entende que a cidade permite que a circulación "funcione correctamente", salvo algúns atascos que se producen e que, ao seu xuízo, son derivados da "intensa" actividade económica da cidade ou do uso do coche como "paraugas".

O responsable de Mobilidade apuntou que "iso non significa que non haxa que estar atentos" ao estado do tráfico na cidade e se teñan que adoptar solucións "puntuais" ante determinadas circunstancias.

O Concello presentará nos próximos días o operativo especial que deseñou a Policía Local para a época do Nadal e que afrontará, por primeira vez en vinte anos, o reto de ter cortado unha das súas principais vías de acceso.

O atraso que provocaron as obras de Viaqua en As Corbaceiras fai que o corte de Domingo Fontán, que tamén afecta á rede de saneamento, mantéñase durante o Nadal. Os traballos deben continuar para que a reforma da ponte do Burgo poida estar terminada, como estaba previsto, o próximo mes de febreiro.