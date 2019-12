Rexeitan o recurso do octoxenario condenado a prisión por abusar dunha menor nun bar

O testemuño "coherente e persistente" da menor que, segundo confirmou a xustiza, sufriu abusos sexuais por parte dun octoxenario nun restaurante do Rosal (Pontevedra), é proba suficiente para rexeitar o recurso que este presentou ante a condena de catro anos de prisión imposta pola Audiencia de Pontevedra.

Así o acordou a sala do civil e penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O acusado, que abusou da menor nunha zona de recreo infantil do restaurante en agosto de 2017, reclamaba que un equipo psicosocial determinase, co maior grao posible, a verosimilitude do seu propio testemuño.

Ademais, este estudo debía incluír unha avaliación sobre a posibilidade, no seu estado psicolóxico, de realizar actos ilícitos como os que denunciaba a nena.



Os maxistrados, con todo, rexeitan esta petición e argumentan que o acusado non pode denunciar o quebranto do dereito á tutela xudicial efectiva pola denegación da práctica dalgunha proba porque "non articulou a súa pretensión a través de todos os medios que a norma legal determina para iso".

O tribunal do TSXG destaca doutra banda que o episodio narrado pola vítima foi "coherente, persistente e adecuadamente valorado pola sala de instancia", polo que desvirtuou o principio de presunción de inocencia.

"O pretendido polo apelante é a modificación do grao de credibilidade outorgado pola sala de instancia aos testemuños ", indica o alto tribunal galego, que cualifica de "coherente e racional" a valoración da sentenza ditada pola Audiencia de Pontevedra.

Ese proceso lóxico deductivo, baseado na percepción das probas persoais, "non queda de ningún xeito desvirtuado polas alegacións defensivas", que a xuízo dos maxistrados "non pasan de ofrecer unhas versións alternativas cun menor apoio probatorio".

Ademais, o tribunal recalca que tamén se conta cunha proba pericial que mostra a credibilidade do testemuño da vítima.