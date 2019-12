A compostaxe doméstica de Sogama esténdese a 30 novas vivendas de Moraña

Composteiro © Sogama

Co obxectivo de aplicar medidas de prevención e redución da xeración de residuos en orixe e, ao mesmo tempo, fomentar a reciclaxe, o Concello de Moraña dirixiuse de novo a Sogama para solicitar 30 novos composteiros a fin de entregalos a outras tantas familias para que poidan colaborar nesta iniciativa.

Desta forma, son xa 75 as vivendas unifamiliares que participan activamente neste programa, con importantes beneficios ambientais e sociais.

Ao reciclar a materia orgánica en orixe, que representa en torno ao 42% da composición media dunha bolsa de lixo tipo, evítase o seu depósito nos contedores verdes convencionais, propiciando unha diminución da frecuencia de recollida e transporte, o que se traduce en menos emisións de CO2 á atmosfera, así como nunha redución da cantidade de refugallos entregados a Sogama para o seu tratamento.

Os composteiros, de 400 litros de capacidade e fabricados con materiais reciclados e reciclables, constitúen elementos de apoio aos usuarios, toda vez que lles permiten levar a cabo o proceso dunha forma máis cómoda e hixiénica, resultando clave o control de parámetros tales como a temperatura, o osíxeno e a humidade.

Os usuarios teñen á súa disposición un sitio web www.compostaconsogama.gal, no que poden atopar información de gran interese para complementar e ampliar coñecementos, accedendo igualmente a recursos didácticos e divulgativos tales como manuais, guías, vídeos e xogos, ferramentas todas elas coas que se pretende poñer en valor a materia orgánica e as vantaxes que reporta a súa conversión en compost, un abono natural con excelentes propiedades fertilizantes para o solo.

O seguimento do programa corre a cargo do propio persoal do Concello.