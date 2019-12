Pontevedra regresará ao Cumio do Clima para falar da saúde nas cidades

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Cristina Saiz

Apenas catro días do seu debut no Cumio do Clima, coñecido como COP25, que se está celebrando en Madrid, Pontevedra regresará a esta cita internacional. Farao para participar como relator nunha mesa redonda que analizará como os municipios poden previr os efectos da crise climática na saúde pública.

"Como pontevedrés e como alcalde síntome orgulloso de estar aí", sinalou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que celebrou que esta nova invitación a participar no Cumio do Clima que impulsa a ONU demostre que a Boa Vila é un "exemplo" de calidade urbana, de compromiso ambiental e de fomento da saúde pública.

O evento ao que acudirá Fernández Lores está organizado polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social e reunirá a alcaldes de España, Europa e Latinoamérica para debater sobre como as políticas municipais poden facer fronte á contaminación atmosférica e ao cambio climático.

A mesa redonda, na que cada relator terá uns dez minutos para explicar a súa respectiva experiencia urbana, celebrarase o sábado 7 de decembro na sala Europa do recinto feiral IFEMA, o centro neurálxico deste Cumio Mundial do Clima.

O alcalde celebrou que Pontevedra sexa convidado "por segunda vez" a este evento para falar dun "proxecto integral" que, ao seu xuízo, converteuse nun "referente" dos "efectos positivos" que a transformación urbana ten sobre a saúde.

"Temos moitos datos que poñer sobre a mesa", sinalou o rexedor pontevedrés sobre un asunto que, reiterou, é un "tema de preocupación" a nivel mundial

Na invitación recibida por Pontevedra, asinada polo secretario xeral de Sanidade e Consumo, Faustino Blanco, o ministerio lembra que a contaminación do aire ten un impacto "claramente establecido" sobre a saúde humana, ao aumentar os ingresos hospitalarios por problemas cardíacos, vasculares ou respiratorios.

Ante esta situación, sinala Sanidade, é "evidente" a necesidade de aplicar medidas "eficaces e responsables" para reducir os custos sanitarios, sociais e económicos derivados da crise climática actuando, entre outras materias, sobre a mobilidade, o impulso do transporte público sobre o vehículo privado ou a promoción de enerxías renovables e limpas.

Todas as cidades que participarán nesta mesa redonda destacaron polas súas políticas municipais para previr os efectos desta situación de emerxencia climática sobre a saúde pública dos seus habitantes.