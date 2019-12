Manuel García Cendón xa é o novo director de Príncipe Felipe

Presentación de Manuel García Cendón como novo director do Centro Príncipe Felipe © Cristina Saiz

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, presentou este xoves a Manuel García Cendón como novo director do Centro Príncipe Felipe, unha institución de carácter educativo e social concibida para acoller e formar aqueles nenos e mozos en situación de risco ou exclusión social. Na actualidade este centro presta servizos sociais nas áreas de mocidade, familia, atención ó maior e muller.

Carmela Silva dixo que a designación de García Cendón coma director do Príncipe Felipe "é un luxo para esta casa".

Para a presidenta, que enxalzou a traxectoria formativa e profesional do novo directivo na súa presentación, "o Príncipe Felipe vai estar nas mellores mans" xa que García ten "unha grande traxectoria e un compromiso coa educación, sobre todo das nenas e dos nenos máis vulnerables".

A presidenta detallou que Manuel García "cumpre o perfil preciso para dirixir o Príncipe Felipe". Neste eido, Carmela Silva explicou que é licenciado en Psicoloxía pola UNED, diplomado en Formación do Profesorado pola Universidade de Santiago e técnico superior en prevención de riscos laborais nas súas tres especialidades. A nivel profesional, é persoal laboral fixo no Centro de Menores Avelino Montero dende hai máis de 25 anos, onde tamén foi subdirector, e director do Centro Residencial e Asistencial de Diversidade Psíquica de Redondela.

Carmela Silva tamén explicou o procedemento de libre designación do novo director de Príncipe Felipe, con "requirimentos moi rigorosos e serios para poder participar".

Pola súa banda García Cendón agradeceu á Deputación "a confianza prestada para facerme cargo do Príncipe Felipe pois é un centro grande, que hai que mirar con moito respecto porque leva facendo unha función moi importante na protección de menores dende fai máis de 40 anos".

Para García o cargo de director de Príncipe Felipe é "un reto profesional que me motiva moitísimo, xa que hai moitas cousas que se poden facer alí". Entre estas cuestións, o novo director mencionou a necesidade de darlle un pulo social, "porque non creo que haxa un centro similar tan grande en toda a comunidade galega", e enxalzou o papel socioeducativo e o servizo público que presta de cara ás persoas máis vulnerables.

A presidenta provincial, Carmela Silva, tivo tamén palabras de recoñecemento ao anterior director do Centro, José Ramón Couto, que "tivo que facer fronte a situacións moi complexas e dar saída a moitas cuestións que levaban anos sen se resolver".