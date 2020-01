Marín prorroga o contrato de limpeza dos edificios municipais

A empresa Eulen, que leva cinco anos encargándose da limpeza dos edificios e instalacións municipais, seguirá a prestar este servizo.

O goberno municipal de Marín acordou prorrogar o contrato, adxudicado en 2014, e que contaba cunha duración de catro anos e dous prórrogas anuais.

Segundo informou a concelleira de Medio Ambiente, Marián Sanmartín, esta prórroga conta co informe favorable do arquitecto municipal, encargado da supervisión do contrato.

Na súa valoración, o técnico considera "xustificada" a prórroga a Eulen, "dada a incuestionable e evidente utilidade pública deste servizo, co fin de garantir o correcto estado de limpeza e de hixiene das instalacións de uso municipal".

Ademais, o Concello mostra a súa "plena satisfacción" coa forma na que actualmente está a prestarse o servizo por parte de Eulen.

O importe anual que se inviste nestes traballos é de 392.448,12 euros.