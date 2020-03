Albóndegas en salsa CC BY-NC-SA Sharon Chen en Flickr Lata de Filetes de Cabala do Sur en aceite de xirasol Pescamar © Conservas Pescamar

Chegamos a unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" cunha receita para toda a familia: as albóndegas. Nesta ocasión, Conservas Pescamar proponnos unha elaboración con filetes de xarda.

A cabala ou xarda é un dos peixes azuis máis prezados polo seu alto contido en ácidos graxos omega-3, moi indicados para protexer o noso corazón e previr unha gran variedade de enfermidades cardiovasculares.

Para preparar unhas deliciosas Albóndegas de filetes de xarda Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 4 latas de filetes de cabala do sur en aceite de xirasol Pescamar

- 1 cebola

- 1 chorro de viño branco

- 2 dentes de allo

- 3 ovos

- Fariña

- Pan relado

- Aceite

Preparación:

Cocemos os ovos, deixámolos arrefriar e picámolos.

Nun bol, prepararemos a masa das albóndegas: mesturamos ben os filetes de cabala do sur en aceite de xirasol Pescamar co viño branco, os ovos picados e o pan relado.

Facemos varias bólas ata esgotar toda a mestura.

Pasamos as albóndegas pola fariña e fritímolas en aceite. A continuación, colocámolas sobre un papel absorbente para eliminar o exceso de graxa.

No mesmo aceite douramos ben a cebola picada, á que agregaremos un chisco de fariña. Trituramos a cebola e pasámola a unha cazola de barro onde poñeremos tamén as albóndegas e un pouco do líquido dunha das latas de filetes de cabala do sur en aceite de xirasol Pescamar, deixándoo cocer todo a lume lento durante 15 minutos.

Nuns días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.