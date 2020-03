O coronavirus obriga a suspender o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra

Resistira ata o de agora pero, ante o avance do coronavirus, non puido aguantar máis. O Concello de Pontevedra confirmou que, desde esta mesma tarde, suspéndese o Salón do Libro Infantil e Xuvenil que acollía o Pazo da Cultura desde o pasado venres.

O goberno municipal adoptou esta medida despois da instrución da Xunta de Galicia e o Ministerio de Sanidade, que recomendaban a suspensión de eventos masivos.

Xa nos últimos días, o Concello aumentara o dispositivo de limpeza en torno ao Salón do Libro Infantil e Xuvenil, instalando dispensadores de xel desinfectante e reforzando a presenza de persoal de limpeza.

