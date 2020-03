Sanxenxo non cobrará a taxa de terrazas e reducirá á metade a de lixo

O goberno municipal de Sanxenxo aprobou dúas medidas fiscais para compensar a cidadáns e emprendedores o impacto que, nas súas respectivas economías, está a ter a crise do coronavirus.

A intención é ter este plan de actuación preparado para poder aprobalo no primeiro pleno municipal que sexa posible convocar tras o estado de alarma.

Por unha banda, Sanxenxo eximirá aos 122 establecementos de hostalería que teñen terraza do pago da taxa por ocupación de vía pública. Esta decisión beneficiará a bares, cafeterías e restaurantes de todo o municipio.

Ademais, a taxa de lixo de 2020 reducirase á metade, pero só se o coronavirus impactou de cheo nas economías familiares ou na actividade das empresas.

Así, segundo sinala o Concello, poderanse beneficiar desta bonificación as familias nas que algún dos seus membros quedouse en paro ou os seus ingresos reducíronse. Tamén gozarán desta exención do 50% os 1.032 establecementos ou negocios que tiveron que pechar polo estado de alarma.

Entre outros, optarán a esta redución hoteis, hostais e pensións, comercios, restaurantes, cafeterías e bares, negocios relacionados coa construción, axencias de viaxes, inmobiliarias ou xestorías, barberías, garderías e academias ou locais de lecer nocturno.

Os negocios e autónomos que queiran beneficiarse das medidas fiscais deberán cumprir, ademais dos requisitos habituais, que a súa actividade vírase afectada pola paralización decretada polos gobernos autonómico e central.

As exencións non son excluíntes, por tanto, haberá negocios e autónomos que poderán beneficiarse das dúas medidas.

No caso dos locais que non son propiedade do titular do negocio, o Concello esixirá que para que o propietario póidase beneficiar da exención da taxa de lixo esta terase que repercutir no inquilino.

O goberno municipal calcula que máis de 2.000 familias poderán beneficiarse das exencións.