Proban en Areas o dron que controlará a ocupación das praias en Sanxenxo a partir desta semana

Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, e os policías locais comproban o funcionamento do dron © Concello de Sanxenxo

Afáganse á imaxe, un dron sobrevoará as praias de Sanxenxo durante este verán para recoller datos do número de persoas que se atopan nos 17 areais con bandeira azul do municipio. A continuación, eses datos serán recollidos na web municipal. Alí, os usuarios poderán comprobar se se autoriza a presenza de máis bañistas ou se xa se atopan ao límite da súa capacidade.

Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo e o concelleiro de Seguridade Cidadá, Jaime Leiro, acudían á demostración que se realizaba este martes na praia de Areas. Un policía local, Emilio Vecino, encargábase de manexar o aparello coa supervisión da empresa Aerocámaras.

A intención do goberno local é que os catro dispositivos que se ocuparán de controlar desde o aire a capacidade das praias comecen a funcionar esta mesma semana. "É un día histórico para Sanxenxo porque é a primeira vez que se implanta unha medida deste tipo que cremos vai ser moi útil en moitas situacións", afirmaba Telmo Martín tras esta primeira experiencia.

Os policía locais que recibiron formación sobre o funcionamento dos drons serán os encargados de manexalos. Estes vehículos aéreos, que alcanzan os 35 metros de altura, regularán as distancias entre as persoas cunha marxe de erro de entre un 5 e un 10%. O labor tamén se reforzará con informadores que percorrerán os areais lembrando aos asistentes a obrigatoriedade de levar máscaras protectoras nos paseos pola beira do mar e de manter a distancia de seguridade na area.

Ás 12.30 horas deste martes en Areas, o dron contabilizou 718 persoas cando a capacidade máxima permitida nesta praia redúcese a 500 persoas.