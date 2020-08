Este luns 17 volven as visitas a vivendas particulares dentro do Plan Composta

Despregue dos novos colectores marróns © Concello de Pontevedra

As visitas a vivendas particulares do roteiro de domicilios que forman parte do Plan Composta volve este luns 17, despois do descanso con motivo das Festas da Peregrina. A campaña de sensibilización busca que un maior número de residentes sómense a esta proposta.

Desde principios de xullo, o programa conta xa con 687 usuarios adheridos, dos que 206 son produtores singulares, isto é, restaurantes, supermercados e establecementos comerciais de alimentación, mentres que 481 son vivendas particulares.

As persoas que realizan as visitas ofrecen un folleto informativo no que se explica como se realiza a recollida dos biorresiduos e como hai que apuntarse a esta iniciativa do Concello de Pontevedra. Ademais, ofrécese información sobre os residuos que se poden compostar e cales non.

O Concello tamén puxo en marcha a páxina web compostaxe.pontevedra.gal onde se recolle a información sobre o plan 'Composta no colector' e doutras propostas relacionadas coa compostaxe tanto comunitaria como individual.

Desde a concellería de Xestión de Residuos, que xestiona o concelleiro Raimundo González, destácase a falta de incidencias desde o inicio desta actividade e da boa calidade dos biorresiduos que se están recollendo. Na actualidade, os 65 contedores marróns establecidos en zonas da cidade nas que non existe outra opción de tratamento de residuos orgánicos recóllense 1.500 quilos diarios.