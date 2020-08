A pandemia tamén obriga a suspender a tradicional Danza das Espadas de Marín

O Ateneo Santa Cecilia e o Padroado de Mareantes San Miguel de Marín anunciaron este mércores que, debido á situación actual da evolución da Covid-19, este ano 2020 suspenderase a tradicional Danza das Espadas.

A reunión da Xunta Directiva do Padroado de San Miguel acordou conmemorar o San Miguel no seu propio día, o martes 29 de setembro, pero con variacións nos actos tradicionais con respecto ás edicións anteriores. A decisión adoptouse en xuño e agora, despois de varios meses, e tendo en conta a evolución da pandemia, concretaron esas diferencias.

Desta maneira, indican que non será posible realizar a procesión nin se bailará a tradicional Danza das Espadas, pero si se realizará a solemne misa de San Miguel, na que se cumprirán os protocolos co fin de evitar a transmisión da Covid-19.

A directiva do Padroado reunirase nos vindeiros días para concretar a nova programación para esta festa declarada de Interese Turístico de Galicia, pois sinalan que "aínda que este é un ano atípico, non queremos ausentarnos do calendario cultural da vila marinense e que a cidadanía o celebre".

De momento, xa decidiron que van propor o engalamento de varias rúas e prazas coas bandeirolas de fotos da Danza, así como a colocación dos cubos didácticos onde se fai un repaso histórico da festa