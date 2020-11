Volven subir os casos activos de covid na área Sanitaria de Pontevedra O Salnés, este mércores son 63 contaxiados máis. O número total de casos é de 1.263, o que supón 16 máis que onte martes debido a que tamén se deron 47 altas.

Segundo os datos oficiais facilitados polo Sergas este mércores 11 de novembro a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés mantén 81 pacientes covid ingresados en planta de hospitalización.

No Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra están ingresados 60 pacientes, 1 no QuirónSalud Miguel Domínguez e 20 no Hospital do Salnés, Ademais hai 5 pacientes covid na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Así mesmo, permanecen 1.177 casos de coronavirus evolucionando en domicilio.

Desde o inicio do plan de continxencia do covid-19 curáronse 2.936 pacientes e faleceron por este virus na área sanitaria 40 pacientes. A última vítima mortal rexistrouse este martes no Hospital do Salnés, unha muller de 91 anos que procedía da residencia DomusVi de Ribadumia.

En canto a realización de probas PCR, nas últimas 24 horas fixéronse 802, que se engaden ás 74.198 xa efectuadas desde o inicio da pandemia na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés.