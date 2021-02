Cónclave dos alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Portas e Moraña para fixar estratexias conxuntas

Os alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro, Portas e Moraña reuníronse esta fin de semana neste último municipio para deseñar estratexias de futuro coas que buscan estimular sinerxias de traballo á hora de optar a fondos europeos e iniciativas que vertebren o interior da provincia de Pontevedra.

Jorge Cubela, Carlos Costa, Ricardo Martínez e José Cela decidiron reunirse ante a necesidade de presentar proxectos ante a Unión Europea. Queren obter fondos europeos conxuntos cos que crear sinerxias destinadas a proxectos sostibles e con rendabilidade social que permitan crear emprego e fixar poboación no mundo rural.

Segundo recollen nun comunicado conxunto, os alcaldes valoraron como moi positiva esta primeira toma de contacto e non descartan ampliala a algún concello máis, así como a equipos técnicos de traballo para ir avanzando en proxectos concretos para poñer en marcha dunha maneira coordinada con outras administracións.

Entre outros asuntos, buscaron fórmulas para dinamizar o seu espazo como xeodestino turístico pensando no momento no que as restricións sanitarias permitan maior mobilidade. Queren fomentar alternativas complementarias ás celebracións do Xacobeo e tendo como eixos fundamentais a promoción do Camiño Portugués a Compostela e a Vía Mariana, fitos cuxos trazados percorren os seus respectivos termos municipais.

Os rexedores aproveitaron para cargar tintas contra a Deputación Provincial, institución da que aseguran que ten "outras prioridades moi distintas dos pequenos e medianos concellos, sobre todo do interior da provincia".

Así, aseguran que se ven "apartados" dos centros de decisión e "un pouco orfos e desatendidos" por parte do organismo provincial, que aseguran que está "máis centrado nas grandes vilas e cidades importantes".

No transcurso do encontro, os alcaldes de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro e Portas amosaran o seu apoio e respaldo a José Cela, rexedor de Moraña, por ser o de menor experiencia no cargo, con apenas uns meses de alcalde.