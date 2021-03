Acordan ampliar os usos das parcelas do polígono industrial de Vilanova de Arousa

Encontro entre Beatriz Sestayo, xerente de SEA, e Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa © SEA

Beatriz Sestayo, xerente de 'Solo Empresarial do Atlántico' (SEA) reuníase este martes co alcalde de Vilanova de Arousa Gonzalo Durán para analizar a situación do polígono industrial do municipio e establecer as liñas de fronte ao futuro.

Durante este encontro acordábase tramitar unha modificación do proxecto sectorial en vigor coa idea de ampliar os usos permitidos nas parcelas da área industrial. Durante 2020, a ocupación do polígono triplicouse coa adxudicación de case 40.000 metros cadrados a Sogama para a instalación da planta de compostaxe e coa instalación da empresa de conxelados Vinova. Desta forma, o polígono conta cunha ocupación de máis do 40% das súas parcelas.

Beatriz Sestayo afirmaba que o polígono de Baión enfróntase agora a unha nova etapa co obxectivo de crear emprego e mellorar a oferta que se realizou ao ámbito empresarial para consolidar o crecemento do parque. Desde o SEA analizarase a oferta actual de parcelas en Dereito de Superficie, unha modalidade próxima ao alugueiro con opción de compra. Esta opción permite a instalación de empresas sen adquisición do terreo por cantidades moi reducidas ao mes, mesmo por baixo dos 100 euros.

REUNIÓN COA CONCELLEIRA SOCIALISTA

Beatriz Sestayo tamén mantivo un encontro coa concelleira socialista Sheila Ferreiro. A representante do PSOE pediu ao goberno local unha maior dedicación no terreo empresarial e industrial para evitar oportunidades e manifestou á xerente de SEA a súa esperanza en que frutifiquen novas operacións no polígono industrial de Baión.