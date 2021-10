Feijóo, "máis tranquilo" tras comprometerse Teresa Ribera a que ENCE "quede en Galicia"

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este xoves que conseguiu o compromiso da vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribera, de que Ence non se mova de Galicia.

Así o asegurou Feijóo nunha comparecencia ante os medios de comunicación en Madrid tras reunirse con Teresa Ribera, nun encontro no que tamén estivo o vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde.

Tras a reunión, Feijóo asegurou que Ribeira "se comprometeu" a que "Ence quede en Galicia" e ese compromiso dálle "tranquilidade".

"Polo menos, saímos un pouco máis tranquilo do que entramos", asegurou, e mostrou a súa esperanza de que este compromiso "se vaia confirmando no futuro".

Feijóo insistiu na defensa da continuidade de Ence fronte ao hipotético peche das instalacións de Lourizán. "Non aceptamos o peche desta pasteira", indicou, para engadir que "non é xusto nin razoable" que a madeira de Galicia non poida transformarse na comunidade autónoma.

O presidente galego aproveitou para entregar á responsable de Transición Ecolóxica un informe visado polo Consello Consultivo de Galicia no que se propón a adhesión dos terreos da factoría de Ence a Lourizán ao Porto de Marín. Segundo explicou Feijóo, a vicepresidenta comprometeuse a "estudalo desde o punto de vista xurídico".

O Ministerio emitiu un comunicado posterior á reunión no que recoñece que na mesma abordouse a situación da fábrica de Ence tras o tres sentencias da Audiencia Nacional que declaran ilegal a prórroga para permanecer en Lourizán concedida polo Goberno en funcións de Mariano Rajoy. Segundo este comunicado, Ribera pediu a Feijóo que colabore coa empresa na procura de posibles localizacións alternativas e facilite terreos viables para a recolocación.

Respecto diso, aseguran que o Ministerio xa puxo en marcha os traballos para encargar un estudo que identifique terreos aptos onde puidese reacollerse a fábrica, recollendo a petición da Mesa de Diálogo que se reuné desde hai meses para buscar un futuro para a pasteira.

Ribera tamén trasladou o compromiso do Goberno de apoiar economicamente o traslado da pasteira e a implantación dun novo proxecto industrial que permita manter o emprego no territorio.