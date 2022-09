Inicio escolar con estrea de parque infantil nas Palmeiras

As obras de renovación integral dun dos parques infantís situado en As Palmeiras estréanse con motivo do inicio do curso escolar. As obras foron acometidas polo servizo municipal de Parques e Xardíns, da concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural que dirixe o concelleiro Iván Puentes.

Os traballos contaban cun orzamento de 48.194 euros e a súa execución supuxo a retirada do pavimento anterior xa deteriorado para a instalación dun novo; a reparación de todos os elementos de xogo e o cambio daqueles que se presentaban nun avanzado estado de desgaste polo uso.

A intervención centrouse na mellora da calidade e das condicións de seguridade deste espazo, atendendo o proceso de certificación da Entidade Nacional de Acreditación (Enac) ao verificar que cumpren coa normativa europea e o decreto autonómico que regular a seguridade destes recintos para uso infantil, como sucede no resto de parques de xogo na cidade.

Nestes traballos, segundo sinalou o concelleiro Puentes, elimináronse tamén as pintadas e tratáronse os compoñentes metálicos dos espazos de xogos, ademais de cambiar as redes ou a randeeira con forma de cesta, unha das principais atraccións deste concorrido parque. O pavimento tamén foi nivelado e renovado cunha capa de caucho e instalación de céspede artificial.

O outro parque de As Palmeiras, destinado a escolares entre 3 e 12 anos, xa fora reformado na primavera cun orzamento superior aos 43.800 euros.