A Audiencia Nacional asume a investigación do naufraxio do Villa de Pitanxo

A investigación xudicial sobre o naufraxio do Villa de Pitanxo en augas de Terranova o pasado 15 de febreiro asumiraa finalmente a Audiencia Nacional. Así o acordou o maxistrado Ismael Moreno a través dun auto notificado este venres.

A noticia de que será finalmente a Audiencia Nacional a que investigue xerou satisfacción este venres entre as familias dos mariñeiros falecidos, que se declararon "moi contentos e satisfeitos" porque finalmente avanzarase nunha investigación que leva sete meses apenas sen avances.

A portavoz das familias, María José de Pazo, tamén avanzou que existe unha providencia ditada polo xuíz Ismael Moreno este xoves 8 de setembro na que oficia á Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (CIAIM) para que informe sobre a "posibilidade, utilidade e necesidade" de acceder ao pecio do buque afundido para investigar o ocorrido.

Esta é unha petición das familias desde hai meses rexeitada polo Goberno, pero agora, con esta providencia, pódese concluír que o xuíz non a descarta.

Esta mesma providencia, segundo De Pazo, tamén pide á comisión que informe acerca da cualificación do seu persoal para elaborar un informe relativo ás causas do accidente cos datos obrantes nestes momentos no procedemento.

A competencia sobre a investigación xudicial do naufraxio, no que se recuperaron nove cadáveres e 12 mariñeiros seguen desaparecidos, leva meses no aire despois de que a Audiencia Nacional se inhibise no Xulgado de Marín, este lle devolvese a causa e chegouse a poñer sobre a mesa tamén a competencia de xulgados de Vigo ou Cangas.

Finalmente, Ismael Moreno acordou a competencia do Xulgado Central de Instrución 2 da Audiencia Nacional. No seu auto explica que "non existe unha clara previsión legal e/o xurisprudencial" que aborde a casuística producida nestes feitos que poida conducir a unha determinación da competencia "clara e determinante", se non que poden suscitarse interpretacións de distintos signo.

Con todo, indica que de acordo con o principio de "ubicuidade" definido nun acordo do pleno non xurisdicional do Tribunal Supremo, a competencia radicaría no xuíz que primeiro iniciase as actuacións procesuais co fin de evitar dilacións indebidas. Neste caso, a Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra realizou a investigación inicial dos feitos e, unha vez elaborado o seu primeiro atestado, remitiuno á Audiencia Nacional, de modo que é leste o órgano que debe seguir coa causa

O xuíz toma esta decisión co obxectivo de "evitar incertas e posibles cuestións de competencia" con diferentes xulgados de instrución, o que podería dar lugar a dilacións derivadas da formulación das cuestións.

A Fiscalía e o patrón do pesqueiro e investigado nesta causa, Juan Padín, pedían que fose competencia dun xulgado de Vigo; mentres que a empresa armadora, Pesqueiras Nores Marín SA, decantábase polos xulgados de Marín. O resto das partes acudidas decantábanse pola competencia da Audiencia Nacional.