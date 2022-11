Excarceran unha persoa en Sanxenxo tras impactar un coche e unha furgoneta

Vehículo de Emerxencias de Sanxenxo | ARQUIVO © GES de Sanxenxo

O impacto entre unha furgoneta e un turismo obrigou aos integrantes do GES de Sanxenxo a intervir co seu equipo de excarceración para retirar a unha persoa atrapada, que ocupaba a furgoneta. O choque provocou que a porta do vehículo queda deformada.

O servizo de Emerxencias do 112 Galicia tivo constancia ás 13.30 horas do accidente cando un particular alertaba da colisión que se rexistraba na parroquia de Santa Baia de Nantes. A persoa da furgoneta era incapaz de abandonalo ao quedar inutilizada a porta. O ocupante atopábase consciente.

Ante a posibilidade de que puidese envorcar, os servizos de emerxencias descartaron a retirdad da persoa ferida a través doutros accesos do vehículo.

O 112 solicitou a colaboración no operativo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros do Salnés, do GES e da Policía Local de Sanxenxo e da Garda Civil de Tráfico.