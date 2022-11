Nova edición do Camiño Violeta

Camiño Violeta © Cristina Saiz

Coincidindo coa semana do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a Asociación de Amigos da Pontevedrada (Asampo) e a Concellería de Igualdade reeditaron este domingo 27 de novembro o Camiño Violeta, un roteiro urbano adaptado cunha contundente mensaxe reivindicativa.

O itinerario por diversas rúas e prazas do centro da cidade está sinalizado por 39 frechas de cor violeta cos nomes das 38 mulleres e da nena de 6 anos (a pequena Mariya) asasinadas este ano en España a mans do terrorismo machista, os anos que tiñan cando as mataron, a data do feminicidio e a localidade na que aconteceu.

Ao remate da camiñada, deuse lectura a este Manifesto contra a Violencia de Xénero, na voz de Matilde Pache Pérez-Mirás, estudante do IES Sánchez Cantón:

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Podríamos vivir perfectamente sin este tipo de eventos, pero desgraciadamente el maltrato de género es un mal que está dentro de nuestra sociedad.

Son muchas las preguntas que nos podemos hacer:

¿Por qué?

¿Qué no hacemos bien?

¿Qué estamos haciendo mal?

El maltrato de género es un mal a nivel mundial, un atentado contra la sociedad por lo que es obligación de todos plantarle cara.

Hoy y todos los días del año manifestemos un rechazo absoluto, el maltrato de género no puede tener cabida en nuestra sociedad.

Eliminar el maltrado de género de la sociedad no es una opción, es una obligación de todos, por lo que necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el compromiso de la sociedad todos los días del año.

La violencia es en parte posible porque las personas mantenemos algún tipo de silencio y tolerancia hacia ella.

Es imprescindible combatir radicalmente la violencia de género y sustituirla por la práctica del buen trato, para ello es imprescindible una buena educación desde la infancia y en la adolescencia, basada en el respeto mutuo y la igualdad.

Expresamos nuestro rechazo a cualquier tipo de violencia de género y declaramos públicamente nuestro compromiso de luchar contra cualquier manifestación del mismo,haciendo un llamamiento a la ciudadanía e instituciones públicas a sumarse a esta declaración.

Un grupo duns 50 alumnos dos IES Sánchez Cantón, A Xunqueira I e Luis Seoane uniranse tamén ao Camiño Violeta o luns 28 de novembro, saíndo da Praza de España ás 10:00 horas, xa que as frechas que sinalizarán o itinerario quedarán instaladas durante esta xornada (de xeito que se alguén non puido asistir á camiñada do domingo, tamén poida completar o percorrido noutro momento).