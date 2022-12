Veciños de Ponte Caldelas melloran as redes de auga con apoio da Xunta

Baltar, A Roca e Forzáns son os tres lugares de Ponte Caldelas que están a mellorar diferentes instalacións veciñais de uso social a través das axudas recollidas no plan específico de acción comunitaria que impulsa a Xunta de Galicia.

Así, a asociación de veciños Chan da Rotea recibiu preto de 15.000 euros para rehabilitar a casa do pobo de Baltar, mellorando a accesibilidade das persoas con problemas de mobilidade e reformando a cuberta para corrixir problemas de humidade.

Tamén se cambiou a iluminación e o sistema eléctrico para unha maior eficiencia enerxética e pintouse tanto o exterior coma o interior das instalacións.

A actuación completouse coa adquisición dunha estufa de pellets e dun sistema audiovisual composto por proxector e megafonía.

Pola súa banda, a comunidade de usuarios de augas da Roca, que abastece a 43 vivendas, destinaron 15.630 euros ao forrado do depósito de abastecemento para evitar as perdas e mellorar a calidade de auga.

Tamén se reformou a caseta para albergar equipos de potabilización e novas tomas de saída para unha mellor circulación do líquido, ademais de instalar un sistema de control de calidade no depósito e na rede para actuar de xeito áxil ante calquera incidencia.

A maiores dispúxose de dúas tapas de aceiro no depósito para evitar contaminacións e de chemineas de ventilación para aireación.

Como complemento adquiriuse unha motoserra e chave de cadea para o corte das árbores próximas aos mananciais, unha rozadora e unha hidrolimpadora para a limpeza das contornas.

En canto á comunidade de usuarios de augas de Forzáns, que abastece 21 vivendas, investiu os 12.000 euros da achega na reparación dun manancial para garantir a subministración de auga e na instalación dun sistema de desinfección cun panel solar para o seu funcionamento.

Instalaron ademais un sistema de control de calidade, limpouse o conxunto do depósito e reparouse o distribuidor, as ventás e as tapas para evitar contaminacións.