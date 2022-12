O barco apresado en Canarias portaba tres toneladas de cocaína con destino a Galicia

O barco apresado polas autoridades en Canarias, no marco do último golpe policial aos clans galegos da droga, portaba no seu interior máis de tres toneladas de cocaína que terían a Galicia como destino.

Fontes da investigación confirmaron a PontevedraViva que o Simione, un buque de bandeira angoleña e duns 45 metros de eslora, foi abordado pola Garda Civil hai uns días en pleno Atlántico, tras ser vixiado durante a súa travesía.

Levaba a droga oculta na súa adega, repartida nuns 115 fardos, segundo puideron comprobar as autoridades á súa chegada ao porto de Tenerife, onde foi conducido tras o seu apresamento en alta mar.

A cocaína intervida, segundo estas mesmas fontes, alcanzaría os 3.300 quilos.

A operación antidroga saldouse por agora con catorce detidos, entre eles os tres tripulantes do barco, que xa declararon onte á noite mediante videoconferencia ante a titular do Xulgado de Instrución número 1 de Vigo, que dirixe a investigación.

Para todos eles, investigados por un delito contra a saúde pública, a xuíza decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza. Os tres mariñeiros declararon onte por videoconferencia desde Tenerife, localidade a cuxo porto foi conducido o barco tras ser apresado en alta mar.

As outras once persoas detidas neste operativo policial, que foron arrestadas en terra, non pasarán a disposición xudicial, previsiblemente, ata mañá xoves.

No marco desta operación, que foi bautizada como "Sugar Brown", axentes do ECO Galicia e do EDOA da comandancia de Pontevedra, realizaron numerosos rexistros simultáneos nas provincias de Pontevedra e Ourense para desmantelar esta rede delituosa.

A maior parte deles foron en Vigo, cidade na que a Garda Civil detivo a catro persoas, consideradas polos investigadores como os xefes desta organización e que operaban desde vivendas situadas en zonas rurais do municipio.

Houbo ademais arrestos e entradas en domicilios e empresas de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados e Ponteareas, todos eles na provincia de Pontevedra, e en Ourense.