Feridas dúas persoas ao chocar un tractor e un camión en Caldas de Reis

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este mércores na estrada nacional N-640 ao seu paso pola parroquia de Godos, en Caldas de Reis.

Segundo informou Protección Civil de Caldas, o sinistro tivo lugar ás 15.26 horas un camión de contedores que circulaba cara a Vilagarcía chocou contra un tractor que se lle meteu diante ao realizar un xiro.

Como consecuencia do impacto o condutor do vehículo agrícola resultou ferido de certa gravidade ao quedar atrapado debaixo do camión, mentres que o chofer dun camión presenta lesións leves.

Os dous feridos foron trasladados ao Hospital do Salnés.

Ademais de Protección Civil de Caldas, o 112 alertou á Garda Civil de Tráfico, á Policía Local de Caldas, Urxencias Sanitarias-061 e ao servizo de mantemento do Estradas.