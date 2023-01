O segundo premio da Lotería do Neno vendeuse na Librería Avenida de Eduardo Pondal

Adela Vence, responsable da Librería Avenida, co número que levou o segundo premio da lotería do Neno 2023 © PontevedraViva Segundo premio da Lotería do Neno, vendido en Ponteveddra © Lotería Nacional y Apuestas del Estado

O segundo premio do sorteo de 'O Neno' deixou un belisco en Pontevedra na Librería Avenida, situada no número 50 de Eduardo Pondal, que tamén funciona como punto de venda de lotería e apostas do Estado.

Adela Vence, a súa propietaria, mostrábase moi contenta esta mañá aínda que aínda non sabía o número de décimos vendido, á espera de que llo confirmase a delegación de Loterías. Cando menos vendeu un décimo do segundo premio, que reparte 750.000 euros a serie, 75.000 euros el décimo. O segundo premio foi para o número 72289, moi repartido. Oito municipios de Galicia, entre outros de España, venderon este número: Vigo, Cangas, O Carballiño, Ourense, Lugo, Cervo, Ordes e Pontevedra.

A responsable deste punto de venda sinalaba que levaba desde 2012 sen dar ningún premio neste sorteo do 6 de xaneiro e por iso mostrábase moi ilusionada. Nos últimos anos chegou a repartir catro premios importantes: a quiniela en 2012, o Euromillón en 2014, e dous premios da Lotería Nacional en 2012 e 2018.

Con todo, Adela Vence confesa que non estaba a seguir o sorteo durante esta mañá e decatouse do premio cando a chamaron da delegación de Loterías para informarlle da boa nova.

O primeiro premio do sorteo do Neno foi para o número 89603, que caeu de maneira íntegra en L'Escala, en Xirona.