A Audiencia Provincial de Pontevedra rebaixa as penas impostas a dous condenados por delitos sexuais

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra decretou que procede a revisión da condena de doce anos de prisión imposta a un home que agrediu sexualmente a unha muller á que abordou en 2012 nun parque do Porriño cando paseaba ao seu can.

O tribunal, en aplicación da Lei Orgánica 10/2022, do 6 de setembro, de garantía integral da liberdade sexual, máis coñecida entre os cidadáns como a Lei do "só si é si", fixou a pena de prisión en sete anos.

Os maxistrados explican que o Código penal "contemplaba para o delito de agresión sexual do artigo 179, aplicado na sentenza, a pena de prisión de doce a quince anos, impoñéndose a pena mínima de doce anos de cárcere".

Neste caso, segundo sinala o tribunal, é de aplicación a nova lei porque rebaixa a pena mínima coa que se castiga o delito cometido e, por tanto, é máis favorable ao reo. "Consecuentemente, como solicitan tanto o Ministerio Fiscal como a defensa, procede revisar a pena de prisión imposta, fixándoa en sete anos", subliña a sala.

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra tamén rebaixou, en aplicación da nova lei, de seis a catro anos de cárcere a pena imposta a un home que en 2014 violou a unha muller á que recolleu nun taxi na zona do Porto de Vigo.

No auto, o tribunal indica que tanto o Ministerio Fiscal como a defensa do condenado informaron a favor da revisión da pena, pois se lle impuxo a mínima entón prevista para ese delito, cuxa penalidade ía dos seis aos doce anos de cárcere.

A Lei do "só si é si", segundo sinala a Audiencia Provincial de Pontevedra, rebaixou "a pena mínima coa que se castiga o delito aquí labor", pois afirma que "os feitos declarados probados na referida sentenza están castigados no artigo 179, en relación co artigo 178.1 e 2 do Código penal, dispoñendo o artigo 179 actualmente vixente que ‘cando a agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaxinal, anal ou bucal, ou introdución de membros corporais ou obxectos por algunha das dúas primeiras vías, o responsable será castigado como reo de violación coa pena de prisión de catro a doce anos’".

Contra ambos os autos cabe presentar recurso.