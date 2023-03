Panorama e París de Noia, grandes atractivos do programa musical Primavera en Poio

As dúas principais orquestras galegas volverán actuar en Poio. As de Panorama e París de Noia forman parte das cinco actuacións musicais que forman parte do programa Primavera en Poio.

Panorama actuará o 2 de abril en Combarro, mentres que París de Noia será a última cita deste ciclo, o 16 de maio en Campelo; segundo anunciou este mércores o Concello.

O ámbito portuario de Raxó estreará os concertos de Primavera en Poio o 31 de marzo coa actuación do grupo América de Vigo.

Tras el chegarán os de Los Satélites, en San Salvador (1 de abril) e o de Marbella, que será o penúltimo dos cinco, en Samieira o 30 de abril.

O concelleiro de Festexos, Xosé Luís Martínez, destacou que esta iniciativa fará que actúen no municipio, en diferentes datas, orquestras e grupos musicais moi coñecidos e de gran relevancia "máis aló das nosas fronteiras".