Quirónsalud Miguel Domínguez reforza os servizos de Traumatoloxía, Radioloxía e Pneumoloxía con novos médicos

Exterior do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez © Quirónsalud Dr. Ovidio Alonso Baena, Dra. Marta Torres e Dr. David Pereira © Quirónsalud

O Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez reforzou o seu cadro médico coa incorporación de tres profesionais nas especialidades de Traumatoloxía, Radioloxía e Pneumoloxía, para dar resposta á elevada demanda nestes servizos no hospital, así como no Instituto de Neuro-rehabilitación e no Centro de Rehabilitación.

O crecemento da esperanza de vida, que en Galicia se sitúa en 83 anos (86,3 en mulleres e 80,4 en homes), e o incremento da práctica multideportiva elevou a demanda de consultas e probas nestas especialidades.

TRAUMATOLOXÍA, REFERENTE EN GALICIA

O doutor Ovidio Alonso Baena Olascoaga incorporouse ao servizo de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía como especialista en artroscopia de xeonllo e ombreiro, e no tratamento ecoguiado. Alonso desenvolverá a súa actividade baixo a supervisión de Francisca González Roncero, coordinadora do Servizo, e xunto ao prestixioso equipo de traumatólogos Alberto Domínguez Vaz, José Antonio González Osorio, José Manuel Feijoo, Ana Belén Domínguez, José Manuel Barragáns, José María Costas e Juan José García Cota.

O servizo de Traumatoloxía de Quirónsalud é un dos equipos máis completos da sanidade privada en Galicia para a abordaxe de calquera patoloxía. Destaca a súa ampla traxectoria no tratamento e recuperación de lesións de deportistas de alto rendemento.

AMPLA OFERTA DE PROBAS DIAGNÓSTICAS

Pola súa banda, o doutor David Pereira Barreiro, que ten unha ampla formación e experiencia no campo da ecografía músculo esquelética, achegará valor engadido ao servizo de Diagnóstico por imaxe que está composto por catro médicos especialistas: Andrés Pardo, María Teresa Toscano e Miguel Ramón Antonio Puig. O hospital dispón dunha ampla oferta de probas diagnósticas con dúas resonancias magnéticas (alto campo e aberta), TAC, 4 ecógrafos (4D), mamógrafo de alta resolución, radioloxía convencional, ortopantomógrafo e densitómetro.

ROBUSTECER PNEUMOLOXÍA

A doutora Marta Torres Sánchez é médico especialista en pneumoloxía e ata 2021 realizou estancias formativas en Lyon, Barcelona e Valencia en ventilación pulmonar e técnicas respiratorias. Incorpórase ao equipo de Quirónsalud para reforzar o equipo de Pneumoloxía, que conta coa doutora Yolanda Otero como referente. A súa misión é dar resposta ás necesidades tanto dos pacientes do hospital como do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud.

RECENSIÓNS CURRICULARES

Ovidio Alonso Baena é Licenciado en Medicina pola Pontificia Universidade Javeriana en Bogotá (Colombia). Membro da Asociación Española de Artroscopia (AEA) e da Sociedade Española de Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía (SECOT). Ata a súa incorporación en Quirónsalud desenvolveu a súa actividade profesional como cirurxián ortopédico e traumatológico no Hospital Povisa.

David Pereira é Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela. Formouse como especialista en Radioloxía no Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) onde desenvolveu ata o de agora a súa actividade profesional.

Marta Torres é graduada en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela. Formouse como especialista en Pneumoloxía no Complexo Hospitalario de Ourense e desenvolveu a súa carreira profesional no Hospital Quirónsalud A Coruña. É membro da Sociedade Española de Pneumoloxía-SEPAR e da Sociedade Europea ERS.

