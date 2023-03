O xurado popular declara a José Luis Abet Lafuente culpable do triplo asasinato de Valga

José Luis Abet Lafuente, declarado culpable do triplo crime de Valga © Mónica Patxot José Luis Abet Lafuente, declarado culpable do triplo crime de Valga © Mónica Patxot José Luis Abet Lafuente, declarado culpable do triplo crime de Valga © Mónica Patxot José Luis Abet Lafuente, declarado culpable do triplo crime de Valga © Mónica Patxot José Luis Abet Lafuente fala coa súa avogada © Mónica Patxot

O xurado popular declarou culpable por unanimidade do delito de asasinato a José Luis Abet Lafuente, autor confeso do triplo asasinato da súa exmuller Sandra Boquete Jamardo, da súa excuñada Alba Boquete e da súa exsogra María Elena Jamardo Figueroa que non tiveron "ninguna posibilidad de salvar su vida" nin tampouco "de huir ni defenderse".

Ademais o xurado entendeu que José Luis Abet matou a Sandra "con un profundo desprecio a su exesposa a la que consideraba inferior por su condición de mujer" un "sentimiento de superioridad" que se estendía cara ás súas outras dúas víctimas mortais "por su condición femenina".

A portavoz do xurado leu o veredicto pasadas as once da noite deste martes tras seis horas de deliberación.

Todos os membros do tribunal popular atoparon probado que José Luis Abet matounas a tiros en presenza dos seus fillos de 4 e 7 anos e que o fixo de maneira "intencionada" causándolles lesións psíquicas graves, aínda que neste último aspecto non houbo unanimidade pero si oito votos a favor.

O xurado, conformado por sete mulleres e dous homes, tamén foi unánime ao declarar ao acusado culpable dun delito de tenencia ilícita de armas e ao rexeitar a posibilidade de que Abet Lafuente actuase coas súas facultades mentais alteradas dalgún modo, incluíndo que obrase baixo un estado de "arrebato ou obcecación".

Tanto a Fiscalía, como a acusación popular que exerce a Fundación Amigos de Galicia, e a acusación particular que representa á familia, pediron que sexa condenado a 25 anos de cárcere polo asasinato de Sandra, outros 25 anos de cárcere polo de María Elena, así como a de prisión permanente revisable polo terceiro asasinato de Alba, todos eles co agravante de violencia de xénero.

Tamén solicitan tres anos de prisión por tenencia ilícita de armas. A Fiscalía tamén reclama 5 anos de cárcere por cada delito de lesións psicolóxicas, unha pena que a acusación particular eleva a 10 anos.

Todas as acusacións solicitan a retirada da patria potestad para Abet con respecto aos seus dous fillos.

Pola súa banda, a avogada da defensa pediu que se lle apliquen en todo caso as penas mínimas por cada delito.

En concepto de responsabilidade civil, a Fiscalía pide que o condenado indemnice ao marido e pai das vítimas con 475.000 euros, e con 341.000 a cada un dos seus fillos. Tamén reclama 235.000 euros de indemnización para a nai e avoa das falecidas, 110.000 euros para o noivo da muller asasinada e 70.000 euros para cada un dos seus catro irmáns.

O xuízo celebrouse a porta pechada na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra para salvagardar a integridade psíquica e moral dos nenos atendendo así á recomendación feita polo psicólogo nun informe pericial solicitado polo propio tribunal. Durante o xuízo o procesado acolleuse ao seu dereito a non contestar ningunha pregunta pero na última sesión da vista oral José Luis Abet aproveitou o seu dereito á última palabra e pediu "perdón a la familia" das vítimas, esa foi a única declaración que fixo durante o xuízo.

De ditar o tribunal esta pena, Abet sería o segundo condenado na provincia a prisión permanente revisable tras David Oubel, autor do asasinato das súas dúas fillas en Moraña.