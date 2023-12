Un ano xudicial marcado polo triplo crime de Valga, os clans do Vao e os delitos sexuais

José Luis Abet Lafuente, declarado culpable do triplo crime de Valga © Mónica Patxot 'El Sevilla' abandonando a sala da Audiencia © Mónica Patxot Jose F.B., acusado dos delitos de violación e lesións no ámbito da violencia de xénero © Cristina Saiz Mozo acusado de abuso e agresión sexual a tres menores © Mónica Patxot

Un dos crimes máis impactantes da crónica negra recente en España marcou a crónica xudicial de Pontevedra este 2023. Trátase do triplo crime de José Luis Abet, que asasinou a tiros á súa ex muller, Sandra Boquete Jamardo (de 39 anos); a súa ex cuñada, Alba (27); e a súa ex sogra, Elena Jamardo (58) en presenza dos seus fillos de 4 e 7 anos.

O crime ocorreu en 2019 en Valga e chegou a xuízo en marzo de 2023 na Audiencia de Pontevedra. Xulgouse a porta pechada polo "interese superior" dos dous nenos e o "importante risco de revictimización" que sofren e tan só a lectura do veredicto foi pública. Un xurado popular declarouno culpable de tres delitos de asasinato e a Audiencia impúxolle a pena de prisión permanente revisable.

Os tres crimes cometeunos, segundo considera probado o tribunal popular, porque Abet sentía un "profundo desprezo" polo seu ex parella, "á que consideraba inferior pola súa condición feminina" e á que matou, engadiron, "como acto de imposición e dominación". Ademais, "quixo expresamente" que os seus fillos presenciasen os crimes "co consecuente sufrimento que supoñía para eles".

Durante todo este ano, como sucedeu xa nos últimos, os xuízos máis abundantes na Audiencia Provincial foron os relativos a delitos de abusos e agresións sexuais. Un dos que causou máis balbordo social en Pontevedra foi o dun profesor de academia da cidade finalmente condenado por bicar a unha alumna sen o seu consentimento e enviarlle mensaxes de WhatsApp de contido sexual.

En relación cos delitos sexuais, o último xuízo celebrouse en decembro e aínda non ten sentenza. No banco sentou un mozo que presuntamente entre 2012 e 2016 abusou e agrediu sexualmente a tres menores. Unha delas era a súa noiva e asegura que a obrigou a manter relacións non consentidas, outra era unha moza de 14 anos á que adestraba nun club de baloncesto e que explica que mantivo relacións sexuais con el chorando e a terceira era unha nena de 13 á que daba clases de guitarra e supostamente realizou tocamentos.

Ademais, nesta materia, a actividade xudicial estivo marcada polas revisións de condena derivadas da LO 10/22, de garantía integral da liberdade sexual, a coñecida como lei do 'só si é si'. O último caso deuse leste mesmo mes de decembro, pois esta nova norma levou á Audiencia a rebaixar a condena a un home que violou á súa parella "con actos particularmente degradantes".

Tamén o tráfico de drogas foi un delito frecuente na Audiencia nos últimos doce meses, destacando a importancia de dous xuízos que supuxeron un duro golpe para o tráfico de drogas no poboado chabolista de do Vao.

Nun, acabaron condenados unha vintena de acusados relacionados cos catro clans dirixidos polas matriarcas do Vao de Abaixo e noutro, os integrantes o clan de 'O Sevilla' e o seu fillo 'Pinocho', que actuaban no Vao de Arriba.

Tamén por un vehículo de tráfico de drogas sentou no banco o narcotraficante Carlos Silla, xulgado xunto a outras oito persoas por conformar unha organización criminal dedicada ao tráfico de drogas que, durante o confinamento en 2020, tratou de introducir 3.700 quilos de cocaína en Galicia no veleiro Benirrás.

No banco tamén sentou un condutor bébedo que o 19 de marzo de 2021 invadiu o sentido contrario de circulación e causou un accidente en Salceda de Caselas no que faleceron unha nai e os seus dous fillos menores de idade, de 13 e 6 anos. A Audiencia de Pontevedra primeiro e o TSXG despois considerárono autor de tres delitos de homicidio por imprudencia grave e dun delito de condución baixo a influencia de drogas tóxicas e condenáronlle a seis anos de cárcere.

A crónica xudicial do ano non pode terminar sen a sentenza absolutoria do ex alcalde de Campo Lameiro, Julio Sayáns, para o que a Fiscalía pedía sete anos de cárcere por delitos de falsidade documental e contra a disciplina urbanística por irregularidades nas obras de instalación dunha depuradora. A Audiencia decidiu absolvelo.