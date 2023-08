Mariano Rajoy e Alfonso Rueda coinciden na gala solidaria a favor da AECC na Toxa

Mariano Rajoy e Alfonso Rueda saúdanse diante do humorista Roberto Vilar © Xunta de Galicia Mariano Rajoy na Gala solidaria da Asociación contra o cancro © Grupo Hotusa

Ao redor de duascentas persoas dábanse cita na tarde deste sábado no "Eurostars Gran Hotel A Toja 5*" para participar na Gala Solidaria a beneficio da Asociación Española contra o Cancro (AECC).

Desde 2017 esta gala organízase durante o verán no hotel do Grupo Hotusa na Illa da Toxa, no municipio do Grove, coa presenza de autoridades e persoas coñecidas do ámbito artístico e social.

Nesta ocasión, o acto contou coa presenza de Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia, e do ex presidente do Goberno, Mariano Rajoy.

Ademais, ao acto acudía tamén Ana Pastor, vicepresidenta do Congreso, e o seu marido, José Benito Suárez Costa, presidente da Autoridade Portuaria de Marín; Luís López, presidente da Deputación de Pontevedra; e os dous vicepresidentes provinciais Marta Fernández-Tapias e Rafa Domínguez.

Tamén se deron cita Pablo Hernández de Cos, gobernador do Banco de España; o presidente do Comité Económico e Social, Antón Costas; o alcalde do Grove, José Antonio Cacabelos; o alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; ou o ex ministro José Blanco.

Por parte da Xunta de Galicia, acudían o conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña; a responsable de Emprego e Igualdade, Elena Rivo; e o conselleiro de Medio Rural, José González.

A Asociación Española contra o Cancro estivo representada por Germán Rodríguez, integrante da comisión de nomeamentos e retribucións do consello nacional da entidade.