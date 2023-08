Preto dun millón de euros para mellorar varios centros escolares do Salnés

Agustín Reguera e César Pérez visitan o CEIP As Covas de Meaño © Xunta de Galicia

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, está a acometer melloras en varios centros escolares da comarca do Salnés de cara ao curso académico 2023/2024 cun investimento global de máis de un millón de euros.

As obras consisten na retirada do amianto e a renovación da cuberta dos pavillóns do CEIP As Covas, unha acción que afecta a preto de 1.500 metros cadrados de cuberta e conta cunha inversión de 208.000 euros; na instalación dun ascensor no IES Castro Alobre de Vilagarcía de Arousa; e, tamén en Vilagarcía, no CEIP PL. de Rubiáns, reformaron a fachada sur do edificio. Estas obras contan cunha inversión por parte da Xunta de 106.637 e 41.019 euros respectivamente.

No IES de Vilalonga en Sanxenxo están a levar a cabo unha obra pola que substituirá varias cubertas do edificio e que terán un custe de preto de 365.000 euros.

Menos demandante é a obra que están a levar a cabo no CEIP Viñagrande de Vilanova de Arousa, na cal se investiron 19.700 euros para a reforma do espazo para o comedor. Preto de alí, pero xa na comarca de Caldas, o CPI do Progreso de Catoira contará cunha cuberta renovada, acción na que a Xunta investiu máis de 266.000 euros.

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, xunto ao xefe territorial de Educación, César Pérez, informaron destas obras este venres nunha visita ao CEIP As Covas de Meaño, e lembraron o esforzo do órgano autonómico á hora de poñer a punto os centros escalores de cara ao comezo do novo curso. "Queremos que o Plan de Nova Arquitectura pedagóxica sexa unha realidade en toda a provincia", explicou.

Este plan constitúe a folla de ruta coa que a Xunta está a modernizar as instalacións educativas facendo fincapé en cuestións como a mellora da eficiencia enerxética ou accesibilidade, entre outros aspectos. No seu marco, este verán a Xunta está a impulsar 444 obras de mellora en 305 centros educativos de Galicia, o que supón 87 actuacións máis que o pasado 2022. O orzamento é de 76,5 millóns de euros, un 19% máis.