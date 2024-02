O Salón do Libro programa tres matinés de cinema familiar

'A aprendiz de bruxa', de Miyazaki Nicky © Cineclube Pontevedra

No marco do XXV Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil terán lugar tres matinés de cinema familiar das que se poderá gozar os domingos 3, 10 e 17 ás 12:00 horas no Teatro Principal.

Neste caso, o acceso é libre e de balde ata completar cabida.

O domingo 3 proxectarase 'Mironins' (Mikel Mas Bilbao e Txesco Montalt, 2021), un divertido achegamento para as crianzas máis pequenas da casa ao imaxinario do pintor catalán Joan Miró.

O domingo 10 será a quenda de 'A viaxe de Ernest e Celestine' (Jean-Christophe Roger e Julien Chheng, 2022), baseado na serie de libros infantís da autora e ilustradora belga Gabrielle Vincent.

Por último, o domingo 17 poderase ver o clásico de Miyazaki Nicky, 'A aprendiz de bruxa' (1989).