Máis de 4.600 espectadores gozaron do 20 aniversario dos Domingos do Principal

Obra 'Emportats' de La Trócola circo en Domingos do Principal © Diego Torrado

Este domingo con Euria (Chuvia), da compañía Markeliñe, finalizaban os espectáculos do ciclo teatral Domingos do Principal que se desenvolveron durante o últimos tres meses no Teatro Principal de Pontevedra.

A través de sete montaxes con espazo para diferentes modalidades escénicas como o teatro interpretativo, marionetas, circo ou danza, os espectadores puideron gozar de obras procedentes de Galicia, Andalucía, Euskadi e Alacante.

Este ano cumpríase o 20 aniversario de celebración de Domingos do Principal e máis de 4.600 espectadores asistiron aos 17 pases, en sesións matinais e vespertinas, que se programaron. A media de público por cada sesión alcanzaba os 315 espectadores.

A obra 'Emportats', obra circense de La Trócola, foi a peza mellor valorada polo público, logrando un 9,84 de puntuación. Todas as pezas superaron os 8,4 puntos de media nas votacións que realizan os asistentes ás obras ao termo da función.