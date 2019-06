Doce horas de música electrónica no parque do Gafos co Flop Festival

O Concello de Pontevedra completa a programación de celebración do Día do Orgullo co agardado festival de música electrónica, Flop Festival. Será o día 13 de xullo, de 12.00 a 00.00 horas no parque do Gafos coa participación de dez artistas.

Esta iniciativa completa outras coma as proxeccións do Flop Cinema xa rematadas a primeiros de xuño, e dos Faladoiros diversos que este xoves chegan ao seu fin coa proposta "Políticas LGTBIQ+, a igualdade é posible", a cargo dos representantes dos diversos grupos parlamentarios galegos a partir das 20.30 horas na Casa da Luz.

O Flop Festival inclúe unha programación que pretende ser variada e diversa, xuntando o talento local con artistas de distintas procedencias e estilos musicais, ademais dun convidado internacional: Bell Towers.

Tamén tocarán no Flop: Sano, Blue Lights in the basement, Samantha Hudson, More Amore, BabyKatze, Lua Zalamera, Nico, Certain People, Viktor Flores.