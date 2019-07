RADIO.- A playlist de... Adrián Solla, pianista, arreglista e case produtor de tempo

O músico pontevedrés Adrián Solla © Cristina Saiz

"Sempre quixen ser o que son", di plenamente convencido este pontevedrés dedicado á música como pianista, arreglista e tamén produtor. Se houbese posibilidade de facer un Tetris co tempo, Adrián Solla Graña estaría sen dúbida nos primeiros postos. "A clave do éxito é saber organizar todo para poder facelo". É o seu manual de instrucións porque se non, dificilmente entenderíase que alguén poida sacarlle tempo ao tempo como el fai.

Está a xirar con Marta Sánchez, Nerea Rodríguez e Enrique Ramil. Ademais ten contratados concertos como Adrián Solla, acaba de participar no Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra con MR RIVER; segue facendo os encargos que recibe como arreglista e hai algúns proxectos máis dos que garda un prudente silencio, tal e como obriga a súa profesión. A isto súmase, unha vez que pase o verán, que enfila a recta final da titulación Superior de Jazz en Madrid e que ademais imparte clases.

Sabe o que son os directos ante miles e decenas de miles de persoas con musicais como 'El jovencito Frankenstein', 'La familia Addams' ou 'Ghost' en xiras tributo con Brothers in Band, Bruce Brothers e con artistas como Natalia Rodriguez, Raoul Vázquez , Roi Méndez - saídos de Operación Triunfo -, Javier Gurruchaga, Carlos Segarra, Daniel Minimalia, Jaime Terrón, Budiño, João Afonso, e un longo etcétera.

Na Playlist pregúntaselle se lembra as súas últimas vacacións, de inmediato responde: "claro que o lembro, nunca. Nunca tiven dez ou quince días para descansar". E dúbida ademais que fose capaz de estar "sen facer nada". O seu concepto de vacacións é aproveitar que os seus compromisos profesionais permítanlle achegarse á súa cidade e poder estar unhas horas coas súas dúas familias: a de sangue e os seus amigos, entre os que por suposto, están Ángel e Pablo Paz e Adrián Saavedra. E é entón cando se pode dar un das súas homenaxes: "pasear de madrugada por Pontevedra e gozar dese silencio que non hai en Madrid".

Custa crer, como conta en PontevedraViva Radio, que de pequeno, no colexio "era moi cabroncete". Recoñécese tamén tímido e terco; aínda que máis que terquedad pode entenderse como perseveranza, coas ideas e obxectivos moi claros. E iso trae como consecuencia poder valorar satisfactoriamente o que conseguiu ata agora. E seguro que tamén o que virá.