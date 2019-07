A Ferrería móvese ao ritmo de Judith Hill

Concerto de Judith Hill © Diego Torrado

Michael Jackson elixiun a Judith Hill para participar na súa última xira 'This is I' e ela interpretou 'Heal The World' durante o funeral en memoria do popular artista en 2009. A intérprete norteamericana desde entón continúa unha carreira imparable e este venres demostrou a súa calidade musical na praza da Ferrería, durante un novo concerto do Festival Internacional de Jazz e Blues.

A voz de Judith Hill introdúcese en diferentes rexistros e é capaz de interpretar desde gospel a hip-hop pasando por numerosos estilos, sempre cargada de enerxía e calidade. A súa relación profesional con Prince enlaza tamén coa actuación que este sábado está prevista tamén na Ferrería, a do músico José James, outro admirador do xenio de Minneapolis.

Se o tempo meteorolóxico o permite, a partir das 22.30 horas, José James subirá ao escenario por segunda vez en Pontevedra, despois de que en 2011 a súa participación no Festival deixar un magnífico sabor de boca. Este intérprete presentará os temas do seu último traballo, unha homenaxe a Bill Withers, con temas tan coñecidos como 'Lean on Me' ou 'Lovely Day'.