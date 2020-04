Vilagarcía suspende o ClasClás ata 2021 pola crise do coronavirus

O ClasClás, o festival internacional de música clásica de Vilagarcía, non poderá celebrarse nas datas previstas, os primeiros dez días do mes de xullo. A actual crise sanitaria do coronavirus levou ao Concello de Vilagarcía a tomar a decisión de suspendelo.

A organización considera que a día de hoxe é imposible garantir que poidan viaxar ata Vilagarcía tanto mentores como novos artistas que proveñen de diferentes países de todo o mundo, tanto de Europa como de Asia ou América.

Desde o conservatorio traballan en alternativas para que encher doutro xeito ese espazo para a música clásica que tanto éxito tivo entre a cidadanía nas dúas primeiras edicións.

O goberno local, centrado agora en paliar as consecuencias sociais e económicas da pandemia, confía en poder retomar o ClasClás no 2021 como un dos seus principais referentes culturais.

O Concello de Vilagarcía xa comezou a remitir un comunicado a todos os sectores que forman parte do festival -participantes, empresas e colaboradores- no que, textualmente, se expresa que "o noso maior interese nestes momentos non pode ser outro que garantir a saúde e o benestar de todos os que formamos parte do festival".

"Desgraciadamente, as dificultades coas que nos atopamos impiden que podamos afrontar esta edición coas garantías suficientes", sinalan desde o goberno municipal, que esperamos que as circunstancias actuais remitan o máis axiña posible e que, nun futuro próximo, "podamos todos gozar da paixón que une as nosas vidas, a música".