Aportapechada amosa a parte "invisible" do Museo de Pontevedra

A conservadora Natalia Fraguas nos fondos do Museo de Pontevedra © Museo de Pontevedra - Deputación de Pontevedra

O espazo #Aportapechada do Museo de Pontevedra ofrece unha visita aos fondos desta institución da man da conservadora de Fondos Artísticos Natalia Fraguas, que ensina no vídeo como é unha das salas de reserva e explica para que serven.

Estes espazos non son accesibles para as visitas e neles atópanse pezas de notable valor, pero que se atopan nesta zona pola imposibilidade de que formen parte da exposición permanente por falta de espazo, por cuestións organizativas ou, como sucede no caso do Museo de Pontevedra, pola rehabilitación dos edificios históricos, que obrigaron a trasladar diferentes obras a estas dependencias.

Ademais, tamén existen casos de pezas que se gardan nestas salas de reserva porque precisan dunhas condicións de conservación específicas, segundo explica Natalia Fraguas. Nestas zonas realizan as súas tarefas profesionais como os conservadores e restauradores, encargados de preservar estas obras artísticas para que poidan manterse na mellor situación de fronte ao futuro.

Durante o vídeo, a especialista ofrece unha visión de complementos de moda e pezas téxtiles, que se atopan nestas salas do Museo, conservadas nas mellores circunstancias.