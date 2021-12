Lori Meyers, Coque Malla, Delaporte ou Andrés Suárez nun PortAmérica 2022 que se adianta a xuño

Festival PortAmérica na Azucreira de Portas © Mónica Patxot Avance do cartel do PortAmérica 2022 © PortAmérica

Ata xuño, concretamente os días 2, 3 e 4, adiantarase o próximo ano o festival PortAmérica, que desvelou este mércores os primeiros nomes dun cartel no que sobresaen, entre outros, Lori Meyers, Coque Malla, Delaporte, Rozalén ou Andrés Suárez.

Farao mantendo o escenario que descubriu en outubro, a antiga azucreira de Portas, pero sen abandonar do todo o seu emprazamento tradicional, a carballeira de Caldas de Reis. Ambos os espazos acollerán esta nova edición do festival, segundo a organización.

O público poderá gozar ademais da música de Amparanoia, Arde Bogotá, El Columpio Asesino, La La Love You, Mikel Erentxun, Muchachito Bombo Infierno, Natalia Lacunza, Queralt Lahoz ou Viva Suecia.

Os galegos Baiuca, Dani, Fon Román, Grande Amore, Igloo e os esquimós do Salnés e Víctor Coyote figuran tamén neste primeiro avance, que completan, chegados do outro lado do Atlántico, os peruanos Dengue Dengue Dengue, a arxentinos Cápsula ou os mexicanos Serbia.

PortAmérica recuperará este ano o seu aclamado espazo gastronómico que, baixo o nome de ShowRocking, reunirá a numerosos cociñeiros de gran prestixio, moitos deles con Estrela Michelin nos seus restaurantes, capitaneados polo galego Pepe Solla.

Así, entre os chef que ofrecerán as súas creacións culinarias ao público do festival estarán Andoni Luís Aduriz (Mugaritz), Ángel León (Aponiente), Begoña Rodrigo (La Salita), Diego Guerrero (Dstage), Édgar Núñez (Sud777, México), Eneko Atxa (Azurmendi) ou Maca de Castro.

A eles sumaranse Artur Martínez, Benito Gómez, Dani López, David Abalo, David García, Diego López, Francis Paniego, Gonzalo García, Juan Carlos Perret, Juanjo Pérez, Marcos Morán, Roberto Ruiz, Rodrigo G. Fonseca y Nagore Irazuegi, Vicky Sevilla, Xanty Elías e Yolanda León.

As entradas compradas para a edición de 2020, que foi cancelada pola covid-19, serán válidas para estas novas datas. Os novos abonos puxéronse á venda a un prezo de 65 euros a través da web portamerica.es.