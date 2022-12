Tres espectáculos para agasallar este Nadal

O Concello de Pontevedra lanza a campaña #AgasallaCultura para promover as experiencias músico-culturais como regalo nestas datas. A concelleira Carme Fouces anima á cidadanía a facer esta "compra menos material, feita con pensamento, amor e e ilusión e ademáis a moi bo prezo".

Dentro desta campaña pola súa variedade e proximidade nas datas de celebración están incluidos os seguintes eventos que terán lugar no Pazo da Cultura.

O Concerto de Aninovo da Orquestra Sinfónica de Pontevedra xunto a Agrupación Folclórica estradanse Tequexetéldere e o solista Suso Vaamonde o 1 de xaneiro ás 19.30h con prezos de 10, 12 e 15 euros.

"Nueva York en un poeta", de Alberto San Juan o 21 de xaneiro ás 20.30 no Pazo da Cultura cun prezo de 12 euros (4 euros para estudantes, desempregados e maiores de 65).

Outra posibilidade de agasallo é o concerto da xira "Mundos inmóviles derrumbándose" de Nacho Vegas o 27 de xaneiro ás 21 horas no Pazo da Cultura, con prezos entre os 12 e os 18 euros. Previamente terá lugar a presentación ás 19:30 horas do libro "Hey!". de Hans Laguna, na Sala de Exposicións do Pazo da Cultura.