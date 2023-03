'Desafógate', unha obra de monicreques gratuíta coa que previr os riscos do medio acuático

A Vicerreitoría de extensión Universitaria da Universidade de Vigo ten preparada unha actividade para fomentar a prevención do afogamento infantil e as conductas seguras no medio acuático.

Trátase de Desafógate, unha obra educativa representada pola contacontos Raquel Queizás, na que utilizará monicreques e buscará sensibilizar ás familias do bo uso dos espacios destinados ao baño.

Despois da representación da obra haberá un obradoiro práctico no que as familias poderán aprender reanimación cardiopulmonar (RCP básica) e as técnicas básicas que poden salvar vidas. A inscripción pódese facer a través desta ligazón.

O estreno realizarase o 10 de marzo na Casa das Campás de Pontevedra a partir das 17:00 horas. Posteriormente, irán a Marín (12 de marzo, Museo Torres, 11:30 horas), Arcade (12 de marzo, Multiusos, 17:30 horas), Vigo (14 de marzo, CEIP Plurilingüe Frian de Teis, 16:00 horas), Marín (15 de marzo, CPR Plurilingüe San Narciso), Ourense (16 de marzo, CEIP Virxe de Covadonga, 17:00 horas), Vigo (17 de marzo, Auditorio de Teis, Escola Semente, 17:30 horas), Ponteareas (18 de marzo, Auditorio Reverino Soutullo, 12:00 horas), Meis (18 de marzo, Centro Multiusos O Mosteiro, 18:00 horas), Forcarei (19 de marzo, Centro social, 17:00 horas) y Moaña (20 de marzo, CEIP Moaña, 16:00 horas).