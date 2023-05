Pase especial de 'Matria' este mércores no Principal

A cidade de Pontevedra foi escollida para un pase especial da película 'Matria'.

Será este mércores, 10 de maio, cando o Teatro Principal abrirá as súas portas a partir das 20 horas para darlle a posibilidade a todo aquel que o desexe de ver de balde un dos últimos fenómenos do cinema galego.

Esta cita no Teatro Principal contará coa presencia do director do filme Álvaro Gago, das actrices María Vázquez e Susana Sampedro, e o produtor Dani Froiz.

Matria saíu a exhibición con seis decenas de copias, o que a fai a maior estrea comercial da historia dun filme en lingua galega.

O Concello de Pontevedra anima a toda a veciñanza do municipio a asistir e gozar dunha proxección deste nivel, que sitúa de novo a Galicia e Pontevedra no mapa da creación fílmica internacional.

Após o visionado do filme, haberá un coloquio conducido por Suso Novás, director do festival Novos Cinemas.