Éxito de "Matria" na Berlinale: "Foi unha experiencia de vida que gardo no corazón para sempre", di Álvaro Gago

Álvaro Gago e María Vázquez, na estrea de "Matria" en Berlín © Avalon Estrea de "Matria" en Berlín © Avalon Fotograma da película "Matria" © Avalon

Que Matria podería gustar na Berlinale entraba nas quinielas de todo o mundo. Non en balde, a curtametraxe orixinal de Álvaro Gago triunfara no Festival de Sundance e foi nomeado aos Premios Goya. Pero calquera expectativa viuse superada pola realidade.

A longametraxe do director pontevedrés, que se estreou a nivel mundial no Festival de Cinema de Berlín, emocionou a público e crítica. O seu primeiro pase, cun teatro a rebordar con case novecentas persoas, recibiu unha longa ovación tras a súa exhibición.

"Foi unha experiencia de vida que gardo no corazón para sempre", explicou Gago a PontevedraViva desde a capital alemá. Asegura que "nos sentimos moi arroupados e moi queridos" por un público "que lle deu moita calor á película".

Aínda que é a súa primeira experiencia nun festival de tal magnitude, o director sostén que a estrea de Matria foi "especialmente positiva" e mostrouse emocionado por poder, ao fin, "compartir a película cos espectadores".

O produtor do filme, o pontevedrés Dani Froiz, destacou que esta boa acollida da película "xa a notamos antes da estrea", no pase previo para os críticos. "Xa se empezaba a notar que ía ir ben", porque segundo apunta "estaba todo o mundo encantado".

Pero na súa primeira exhibición ante o público "caéronnos as bágoas", afirma Froiz, porque ao finalizar a película "toda a xente deuse a volta para aplaudir ao equipo". Foi unha ovación pechada, especialmente dirixida á actriz María Vázquez "que está espectacular".

"Ela é o corazón da película", destaca Álvaro Gago, xa que aparece en todos os seus planos e a historia "adopta o seu punto de vista" desde un ángulo "moi intuitivo e visceral", para o que o seu traballo para mergullarse no personaxe foi "fundamental".

A historia de Ramona, o álter ego na ficción de Francisca Iglesias, a muller que coidou ao avó do propio Gago ata a súa morte, demostrou ser universal "porque todos nos sentimos igual ante mulleres así", afirma o director.

É galega "como pode ser tranquilamente coreana", defende o cineasta, sobre unha historia "que afunde as súas áncoras na cotiandade" e que ofrece aos público elementos "recoñecibles" para todos ao enraizar "co local, co íntimo" e apelar á conciencia do espectador.

A isto, Dani Froiz engade que os axentes de venda internacionais aplaudiron a estrea de Matria, o que "é un punto de partida importante para o percorrido que seguro que vai ter", unha traxectoria na que asegura ter "moitas expectativas".

Para el, que unha produtora como Matriuska chegase con esta película ao festival de Berlín "é un paso importante" que, segundo recoñece, "levabamos buscando moito tempo" para situarse nun mercado internacional que resulta moi competitivo.

"Custounos moito esforzo chegar ata aquí", recoñece o produtor pontevedrés, que asegura que xamais imaxinaría logralo "cunha acollida tan bonita e especial" e cunha película que, no medio de todo este vórtice, "está a ter unha representación moi grande".

Sostén que "é unha pasada" que Galicia estea tan ben representada en Berlín e que Matria fora tan ben recibida "por xente de todo o mundo", emocionados ademais coa canción en galego que coroa o filme, Muller de Sés. "Foi moi bonito", sentencia Froiz.

EXCELENTES CRÍTICAS Á PELÍCULA

E se a recepción do público foi inmellorable, as críticas que chegan desde Berlín tampouco quedan curtas. Aqueles que puideron ver a película desfanse en eloxios ante un cinema social onde as que teñen, por fin, o protagonismo son as mulleres.

Así o expresa o xornalista Javier Zurro, enviado especial á Berlinale para eldiario.es, que na súa crónica fala do maxistral traballo do realizador pontevedrés e, sobre todo, da actriz María Vázquez, que encarna a Ramona, "unha heroína obreira e galega para conquistar Berlín".

"O seu Ramona é nervio, retranca galega, coraxe e enerxía. Desde xa debería apuntar a todos os premios de interpretación posibles", sostén Zurro, que celebra o resultado desta "oda realista" ás obreiras da Galicia natal de Álvaro Gago.

Pepa Blanes, xefa de Cultura da Cadena SER, subliña pola súa banda que Matria continúa a senda do cinema social europeo "que mira á clase obreira de fronte e sen prexuízos" e que, ao estar rodada en galego, "é unha mostra do diverso e rico que pode ser o noso cinema".

"Matria é un debut estupendo, un retrato das mulleres traballadoras que cobran en negro cunha interpretación sobresaliente e sen condescendencia", conclúe a xornalista.

ESTREA EN SALAS, O 24 DE MARZO

Matria, que se estreará nas salas de cine de toda España o próximo 24 de marzo, conta a historia de Ramona (María Vázquez), unha muller que vive nunha vila de Galicia sumida nun contexto laboral e persoal tenso e impredicible.

Sempre sacrificándoo todo polo futuro da súa filla Estrella, verase empuxada a mirar cara a dentro e a pensar que, talvez, haxa algo novo polo que vivir.