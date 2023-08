Furious Monkey House e La M.O.D.A., banda sonora dun domingo con Pontevedra repleta

Concerto de Furious Monkey House nas Festas da Peregrina 2023 © Diego Torrado Concerto de La M.O.D.A. nas Festas da Peregrina 2023 © Diego Torrado Concerto de La M.O.D.A. nas Festas da Peregrina 2023 © Diego Torrado

O domingo das Festas da Peregrina pechou co centro de Pontevedra repleto de cidadáns e visitantes e cunha banda sonora con protagonismo local, a banda Furious Monkey House, que actuou a partir das 21.00 horas e encheu a praza da Ferrería.

A céntrica praza vibrou de emoción cando os pontevedreses subiron ao escenario e empezaron a interpretar os seus temas clásicos e os do seu terceiro álbum, 'Oneiric', no que as guitarras rockeiras ceden protagonismo aos teclados e a un abanico sonoro con máis influencias.

O estilo rock que soou na Ferrería deu paso, a partir das 22.30 a La M.O.D.A. (acrónimo da Marabillosa Orquestra do Alcol) na Praza de España.

O septeto acústico español tamén encheu a céntrica praza coas súas influencias folk, blues, rock & roll e punk procedente de Burgos.

Este luns, os pontevedreses Gran Garaje tomarán o relevo na Praza da Ferrería (21:00 horas) e o rapero Cruz Cafuné farao na Praza de España (22:30 horas).

Para o martes 15 de agosto, día de Santa María e, por tanto, con numerosas actividades lúdicas, musicais e relixiosas na contorna da basílica, queda o espectáculo circense de Kine Circus na Ferrería (21:00 horas) e o músico urbano Recycled J (22:30 horas) na Praza de España.

En San Roque, o mércores 16 de agosto, actuarán o dúo Fetén Fetén (21:00 horas) no escenario da Praza da Ferrería e no da Praza de España, farao Baiuca, unha das referencias da música electrónica galega.

O xoves 17 de agosto, pola súa banda, Os Coribantes de Buchabade serán os que se suban ao escenario da Praza da Ferrería (21:00 horas) e, a continuación, será a quenda da veterana banda de rock Mago de Oz (22:30 horas) na Praza de España.

A recta final das festas arrincará o venres 18 coa Batalla de Flores (18:00 horas) por Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac e Pai Amoedo; o espectáculo infantil Tarzán, o musical (21:00 horas) na Ferrería; e un tributo a Mecano (22:30 horas) na Praza de España.

Vanesa Martín, que actuará o sábado 19 de agosto (22:30 horas) na Praza de España, será o prato forte desta xornada, na que ademais será o concerto de corais na Ferrería (21:00 horas) con Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bela Helenes, Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó e Coral Pontus Veteris.

As Festas da Peregrina concluirán o domingo 20 de agosto co concerto do trío Chroma (21:00 horas) na Praza da Ferrería, a actuación de Pimpinela (22:30 horas) na Praza de España e o tradicional espectáculo pirotécnico entre as pontes do Burgo e Santiago.

