Triunfo solvente do Teucro na cancha do Luceros (29-36)

Segunda vitoria consecutiva da Sociedad Deportiva Teucro en liga en apenas uns días, para confirmar a súa recuperación e manterse a só dous puntos do liderado da Primeira Nacional.

Se o sábado os azuis cortaban unha serie negativa de tres xornadas sen gañar superando o BM Cañiza, este mércores festivo deron un paso máis á fronte vencendo a domicilio ao Luceros, filial do Balonmán Cangas (29-36).

Os de Irene Vilaboa Parecían ter un punto máis que rival no inicio, aínda que o marcador mantíñase relativamente igualado, con rendas que chegaban aos dous tantos (5-7, min.13).

Con todo os locais querían dar batalla con tres goles consecuticos (8-7), parando o tempo o Teucro. Foi antes do seu primeiro acelerón importante, cuns minutos moi positivos antes do descanso que abriron unha brecha de cinco goles (13-18) para o conxunto teucrista.

Tras o paso polos vestiarios mantívose a tendencia, cun parcial de 2-5 que terminou de confirmar a vantaxe visitante (15-23). Aínda restaban 25 minutos por xogarse, pero daba xa a sensación de estar todo decidido.

O Teucro chegou a contar con nove goles de vantaxe (20-29), e deixouse ir nun final no que controlou o marcador sen ver perigar o triunfo.

O equipo pontevedrés, tras este encontro, non volverá a xogar ata o próximo 16 de decembro, data na que recibirá o Calvo Xiria, actual décimo clasificado, no Pavillón Municipal dos Deportes, no que será o seu último partido de liga do ano.