A Guijuelo sen Samu Mayo

O Pontevedra Club de Fútbol recuperou o domingo, de novo, o liderado da categoría co seu triunfo fronte ao Cayón e o tropezo do Ourense CF, un primeiro debido a que deberá agora defender no que será o último desprazamento do curso a un estadio de céspede artificial.

Os granates, que caeron sobre esa superficie en Covadonga e rascaron empates en ante o Ourense CF e o Langreo, visitarán o vindeiro sábado 10 de febreiro (17.00 horas) o Guijuelo, quinto clasificado con 33 puntos e equipo que pecha a zona de play-off de ascenso.

Será unha esixente saída que os de Yago Iglesias afrontarán sen un dos homes habituais no equipo titular, Samu Mayo.

O centrocampista viu o domingo a súa quinta amoestación da tempada e cumprirá previsiblemente en Guijuelo un encontro de suspensión. Mayo sempre que estivo dispoñible (perdeu un encontro por expulsión) foi da partida nas aliñacións do Pontevedra, confirmándose como peza indispensable no equipo.

A súa ausencia abre a posbilidad de entrar no once a xogadores como Toño Calvo ou Borja Domínguez.

Con esta sanción ningún xogador granate atópase actualmente apercibido, aínda que con tres amarelas aparecen Charly, Rufo, Churre, Garay e Álex González.