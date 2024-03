Triunfo de ouro do Poio Pescamar para soñar co play-off (0-3)

As aspiracións para meterse de novo nos postos de play-off polo título de liga seguen intactas para o Poio Pescamar despois de conseguir un triunfo de ouro en casa do Alcorcón.

O conxunto conserveiro chegaba á cita coa moral polas nubes tras encadear catro triunfos consecutivos en liga, cinco con este último, e xa está a tan só tres puntos da cuarta praza da táboa, que polo momento pertence ás madrileñas.

Saltaron á cancha ambos os equipos conscientes do moito que se xogaban neste encontro, e iso reflectiuse nos minutos iniciais, onde o tenteo e as precaucións foron predominantes.

Con todo, foi o Poio Pescamar o primeiro en buscar portería rival e puido abrir a lata por medio de Martita, Elena Aragón e Ale de Paz, pero o balón non quixo entrar.

A presión das conserveiras estaba a ser implacable e o Alcorcón víase superado unha e outra vez, obrigado a defender con uñas e dentes para manter o marcador a cero.

As vermellas non sufrían en exceso, pero a pouco máis de 5 minutos para o descanso, cargáronse coa quinta falta. O partido rompeu e entrou nun correcaminos aínda que sen apenas ocasións.

E catro para que finalizase a primeira parte Ale de Paz cometeu falta, Clau López pegou fortísimo ao centro desde os dez metros e Elena detivo. Enviou o balón en longo a Irene García, que xutou, pero Ronsel enviou a córner. Rocío Gómez sacou de esquina e Ale de Paz, no segundo pau, enganchou unha espectacular volea e subiu o 0-1 ao luminoso.

Buscou a reacción o Alcorcón cunha alta presión, pero tras outro saque de portería en longo de Elena, o partido dinamitouse. Ale de Paz, Laura Uña e Rocío Gómez triangularon en campo rival e esta última disparou entre os tres paus para facer o 0-2 co que se alcanzou o descanso.

O cadro local, despois de pasar polos vestiarios, saíu a por a remontada, pero Elena, baixo paus, encargábase de impedir o tanto rival. De feito, dun posible 1-2 chegouse ao 0-3. Paradón da porteira vermella unha gran xogada rival, roubo en campo propio do Poio e contragolpe. Carla Ayensa cedeu a Irene desde a dereita e Irene García anotou o terceiro cando aínda quedaban 12 minutos por disputarse.

Apotó polo xogo de cinco o equipo madrileño, pero as de López-Tulla, cunha gran defensa, evitaban cada intento do gol rival e mantiñan a portería a cero para lograr tres puntos de ouro que lle permiten seguir loitando polas súas aspiracións de alcanzar as prazas de play-off polo título de liga.

Consulta a acta nesta ligazón